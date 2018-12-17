Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılı Bütçe Görüşmelerine ilişkin Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada sözünü kesen CHP Milletvekili Fatma Kaplan Kaplan’a yönelik olarak, “Hanımefendi, ben gülmüyorum. Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar. Yani eğer benimle böyle bir konuşma içerisine girecekseniz benim o konuşmalarda mahir olduğumu bilirler." ifadelerini kullandı.17 Aralık 2018 Pazartesi 00:09
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı Bütçe Görüşmeleri kapsamında bakanlığının bütçesine ilişkin konuştu.
Bakan Soylu, Genel Kurula hitap ederken, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözünü kesti. Duruma sinirlenen Bakan Soylu, milletvekiline tepki gösterdi.
'Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar'
Bakan Soylu, sözünü kesen CHP Milletvekili Kaplan’a, “Hanımefendi, ben gülmüyorum. Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar. Yani eğer benimle böyle bir konuşma içerisine girecekseniz benim o konuşmalarda mahir olduğumu bilirler. Lütfen ben bu meselemi anlatayım." diye cevap verdi.
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