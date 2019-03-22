Süleyman Soylu: “Serkan Yazıcı’ya Marmaris’i verin uçursun”

Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun destek mitingine katıldı.Yazıcı’ya destek isteyen Soylu, “Serkan Yazıcı iyi yetişmiş, vefalı ve işini iyi yapan bir adamdır. Ama en önemli özelliği mütevazıdır ve Marmaris sevdalısıdır. Serkan Yazıcı’ya Marmaris’i verin bir uçursun” dedi.

Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun destek mitingine katıldı. Yazıcı, Bodrum’dan helikopter ile gelen Bakan Soylu’yu karşıladıktan sonra, birlikte miting alanı olan Kordon caddesindeki Atatürk meydanına geçtiler. Bakan Soylu’nun destek mitingine Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Muğla AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Muğla MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen ve Marmaris MHP Ilçe Başkanı Kemal Kalemci ve partililer ile birlikte katılan Serkan Yazıcı; “Seçim çalışmalarımızda bizlere destek vermek için bizi ziyaret eden Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun projelerimizi hayata geçirmek anlamında verdiği destekle, sözlerimizi yerine getireceğimiz konusunda çok daha inançlıyız.” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşmasında Yazıcı’yı anons ettiğinde halktan gelen sevgi ve ilgi karşısında Serkan Yazıcı’nın emeklerinin karşılığını aldığını vurgulayarak, “Serkan Yazıcı iyi yetişmiş, vefalı ve işini iyi yapan bir adamdır. Ama en önemli özelliği mütevazıdır ve Marmaris sevdalısıdır. Serkan Yazıcı’ya Marmaris’i verin bir uçursun. 31 Mart’ta bu güzel adam için, gecesini gündüzüne katan bu adamla, bütün Türkiye’de Marmaris’e parmak ısırtacak mısınız?” diye sorunca, mitinge katılan vatandaşlar hep bir ağızdan alkışlarla’Evet’ diyerek tezahüratta bulundular. Konuşmanın ardından seçim otobüsüyle Marmaris Belediyesi Şehir Stadyumu’na geçen İçişleri Bakanı Soylu, burada partililerden ’helallik’ istedikten sonra Helikopter ile Fethiye ilçesine geçti.