Süleyman Soylu rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ öncülüğündeki yabancı düşmanlığı ülke genelinde sokak provokasyonlarına dönüşürken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Suriye'ye dönen göçmenler hakkında açıklama geldi. Bakan Soylu, "Son verilere göre 503 bin 150 Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü olarak geri döndü." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da düzenlenen, "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamındaki "İdlib 100 bin Briket Ev Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. "Türkiye, göç meselesine hayalci veya ütopik bakıyor değildir." diyen Bakan Soylu, "Yaşananlar, bizim sebep olmadığımız bir güvenlik sorununun, coğrafi konumdan dolayı bize yansımasıdır. Biz sadece, bu sorunu akla, mantığa, vicdana ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde yönetmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

'İdlib kampanyamızda vites yükseltiyoruz'

Bakan Soylu, ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını da aktardı:

Son verilere göre 503 bin 150 Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü olarak geri döndü. Bunu artırmak, oranın daha çok istikrara kavuşmasına, oradaki insanlara bir nefes alma imkanı, barınma imkanı oluşturulmasına bağlıdır. Bu noktadan hareketle 20 bin briket ev hedefiyle başladığımız ve şu anda 60 bini tamamlanan kampanyamızda vites yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği hedef doğrultusunda bugün itibarıyla 100 bin briket ev hedefine adım atıyoruz. Mantıklı, sonuç odaklı, tamamen hayırseverlerimizin bağışları, buradaki arkadaşlarımızın emek ve gayretleriyle gerçekleşen bir kampanyanın 100 bin hedefini aşması konusundaki planlamalarımızı da gerçekleştiriyoruz.