İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nerede? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konularının ele alındığı güvenlik toplantısına katıldı. Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş tarafından karşılanan Bakan Soylu, beraberindekilerle Bitlis'e 35 kilometre uzaklıktaki Gazitepe Üs Bölgesi'ne geçti.

Burada askerleri selamlayan Soylu, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı, yeni kurulan karakolda incelemelerde bulundu. Üs bölgesinin kurulduğu bölgeyle ilgili Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi alan Bakan Soylu, askerlerle sohbet etti. Soylu, burada, terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konularının değerlendirildiği güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Soylu, bir süre önce açılan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni geçmişti.