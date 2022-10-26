Süleyman Soylu "Lanet bir dizi" demişti! "Çukur"la ilgili şok iddia
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'lanet bir dizi' dediği adı gibi Çukur dizisiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'lanet bir dizi' dediği adı gibi Çukur dizisiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. 2017-2021 yılları arasında ekranlara gelen dizinin, yeni bölümleriyle, bir dijital platformda ekrana döneceği ileri sürüldü.
Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Öner Erkan, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez gibi oyuncuların paylaştığı diziyle ilgili iddiaların ardından gazeteci Sina Koloğlu, dizinin yapımcısı Ay Yapım'ın patronu Kerem Çatay'a işin aslını sordu. Çatay, söz konusu iddiaları yalanladı.