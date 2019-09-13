Süleyman Soylu HDP binasının önünde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP binası önünde eylemlerini sürdüren ailelerle görüştü.
13 Eylül 2019 Cuma 14:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlatları dağa kaçırıldığı için HDP binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti.
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