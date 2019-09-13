Süleyman Soylu HDP binasının önünde! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP binası önünde eylemlerini sürdüren ailelerle görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlatları dağa kaçırıldığı için HDP binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Ayrıntılar geliyor...

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