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Süleyman Soylu HDP binasının önünde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP binası önünde eylemlerini sürdüren ailelerle görüştü.

13 Eylül 2019 Cuma 14:47
Süleyman Soylu HDP binasının önünde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlatları dağa kaçırıldığı için HDP binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:47
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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