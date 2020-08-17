Süleyman Soylu en büyük endişesini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İstanbul’da düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinliği ve AFAD Eğitim Merkezi Açılış Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Soylu, 17 Ağustos 1999 depreminin Türkiye için bir milat olduğunu belirterek, depremde yaşadıklarını anlattı. Bakan Soylu, “17 Ağustos’ta ben İstanbul’daydım. Siyasi olarak da bir görevim vardı il başkanı idim. Çok dışarıda yatmayı sevmem. Çok sıcak bir geceydi. GOP’daki evimizde üst katta anneme ‘ben terasta yatayım’ dedim. O da üzerime bir şey örttü. Hanım da yoktu. 17 Ağustos bambaşkaydı. Terasın önünde hemen demirler var. Bir büyük yer sarsıntısı meydana geldi. Ben uyku sersemi herhalde bir inşaat var sabahın erken saatinde biri kazı yapıyor sandım. Gözümü açınca karşımdaki demirlerin bir sağa bir sola gittiğini görünce ayağa kalktım. Sonra hepimiz evin holünde buluşmuş olduk Baktık sarsıntı devam ediyor. Hep beraber aşağı indik. Anladık büyük bir deprem var. İstanbul İl Başkanı olduğumuz için meseleye sadece vatandaş olarak ne yapacağımızdan ziyade İstanbul’da Türkiye’de durum nedir öğrenmeye çalıştık” dedi.



Deprem sonrası yıkım haberlerini alınca bölgeye hareket ettiğini söyleyen Soylu, bölgede arkadaşlarının olduğunu arkadaşlarının eşlerinin çocuklarının enkaz altında kaldıklarını söyledi.

En büyük endişesi

Olası büyük İstanbul depremine ilişkin en büyük endişesini de anlatan İçişleri Bakanı Soylu, “Allah muhafaza İstanbul'da deprem olduğu zaman vatandaşlarımızın yapacağı ilk iş arabalarını alıp yollara çıkacak hem güvenli alana ulaşım, hem güvenli alanda araba içerisinde durmak için. Eğer böyle olursa eğer İstanbul yola çıkarsa korku ve endişe şudur ki yollar tıkanacak, ambulanslar gidemeyecek, arama kurtarma ekiplerimiz arama kurtarma mahallerine ulaşamayacak, İstanbul kilit olacak. Allahınızı severseniz deprem olduğu zaman cep telefonu le konuşmayın, ya mesaj atın, ya internet tabanlı konuşun. Çünkü o hatlar arama kurtarma, ambulans, sağlık ekiplerine ve koordinasyon ekiplerine lazım. Kilitlendiği an adım atamayız. Ne olur özel araçla yollara çıkmayın. Hemen toplanma merkezlerine gidin. Toplanma merkezlerinde buluşun sonrasında biz müdahale edeceğiz. Herkes aracıya çıkarsa yolların tıkanacağız siz de biz de biliyoruz. İstanbul gibi deprem olan mahallere dışarıdan kimseyi alacağımızı düşünmesin. Yolalı keseceğiz. Bizim vatandaşlarımıza getireceğiniz erzaktan ziyade yardım ve arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Önce onları ulaştırmak lazım. Sağlık ekiplerimiz var. Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, Bilecik bu ellerde planlamalarımız var. Hazır bekleyen ve İstanbul’da deprem olduğu zaman kendi görevini bilen ekiplerimiz var” ifadelerini kullandı.