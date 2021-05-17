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Gündem Süleyman Soylu duyurdu: Özel harekat ele geçirdi
Gündem

Süleyman Soylu duyurdu: Özel harekat ele geçirdi

Açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 15:12:00 -
Süleyman Soylu duyurdu: Özel harekat ele geçirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

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