Süleyman Soylu duyurdu: Özel harekat ele geçirdi
Açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı." açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi." ifadelerini kullandı.