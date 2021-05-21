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Gündem Süleyman Soylu cephesinden Sedat Peker'i 'kekleyen' Hadi Özışık'a bir darbe daha! 'Başka kapıya!'
Gündem

Süleyman Soylu cephesinden Sedat Peker'i 'kekleyen' Hadi Özışık'a bir darbe daha! 'Başka kapıya!'

Mafya lideri Sedat Peker'in Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü konuşmayı yayımlamasından sonra Bakan Soylu'ya kurulan tezgaha ortak olan Özışık'a bir tepki de İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Mut'tan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 17:26:00 - 2021-05-21 17:34:34

 Yeniakit.com.tr 

Kamuoyunda 'mafya lideri' olarak tanınan Sedat Peker, İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık ile gerçekleştirdiği görüntülü konuşmayı paylaşmıştı. Videodaki kayda göre Hadi Özışık, Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüşmesine aracılık ediyordu. Bakan Soylu yaşananları 'Hadi özışık, Sedat Peker'i keklemiş. Kim keklemişse gitsin ondan hesap sorsun' diyerek değerlendirdi. Hadi Özışık da Peker ile görüşmesini Bakan Soylu'nun haberi olmadan yaptığını söyleyerek kamuoyundan özür diledi.

'Dost bilinen bir gazeteci...'

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Mut da yaşananları sosyal medya hesabından değerlendirerek Hadi Özışık'a tepki gösterdi. Mut, "Dost bilinen bir gazetecinin bir mafya bozuntusuna hayal sattığı ortaya çıkıyor. 4 terör örgütünün çökertemediği Süleyman Soylu'yu bu arabuluculuk tezgahları mı çökertecek? Haydi başka kapıya." dedi.

'İlahi adaletin tecellisi' yorumları...

Hadi Özışık, Ramazan ayından önce Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak yine tüm tepkileri üstüne çekmişti. Özışık, muhalif çevrelerin başlattığı Boynukalın'ı linç kampanyasına, bir adım öte giderek, 'Senin boynun devrilsin' bedduasıyla katılmıştı. Özışık, kendisini eleştiren bir izleyicisine de ağza alınmayacak sözlerle küfür etmişti. Gelen tepkilerden sonra ise Sedat Peker'in düşürdüğü maskesini takarak, 'Ben 28 Şubat'tan beri bu davanın savunucusuyum' demişti.

Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'
Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'

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