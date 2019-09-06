Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Terörle mücadele konusunda duyarsızlık gösterenler var. Ben buna sadece üzülerek bakıyorum.

(İmamoğlu hakkındaki sözleri ne anlama geliyor?) Onu pazar sabahı söyleyeceğim.

Yenikapı'da sergilenen araçlar

Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu ilgili bakanlığa söylenir. Söylenmedi. Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir. Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse yapman gereken bir eksiltme ortaya koymaktır. Kamu zararına bir şey yapıyorsa, bu da bizim sorumluluğumuzdur, onu da inceleriz."