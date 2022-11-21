Süleyman Soylu: Bedelini ödeyecekler

Gaziantep Karkamış'ta gerçekleşen terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son durum hakkında bilgi verdi.

Soylu, "Hepimize geçmiş olsun. Karkamış’tayız ve bugün buraya terör bölgesinden bir saldırı gerçekleşti. Dün akşam itibarıyla da saat 21.15’te antik alan dediğimiz bölgeye bir saldırı gerçekleşmişti. Boş bir alandı herhangi bir zayiat söz konusu olmamıştı. Ancak bugün 11.15 sıralarında o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti. Bugün bizim Sayın Milli Eğittim Bakanı’mız ile birlikte bir protokol programımız söz konusuydu. O esnada aldığımız haber çerçevesinde Sayın Vali’miz ile ve oradaki güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla kurduğumuz temas sonucunda değerlendirmeleri alabilme imkanına sahip olduk.Okullarımıza da bir saldırımız oldu. Okulun hemen bahçe duvarının yanına bir düşüm söz konusu oldu. Oradan oluşan basınçla da öğretmen odasının camlarının kırılması konusu 22 yaşında Ayşenur Alkan öğrenimiz şehit oldu. Evlere isabet etmek suretiyle de saldırı devam etti. Bu saldırı sonucun da da maalesef 5 yaşında bir çocuğumuz şehit oldu. Tabii yine aynı evde Büşra Karataş 5 aylık hamileydi. O da karnından bir yara aldı. O da entübe şu anda. İlk anda öldü bilgisi geldi. Onu da 5 aylık bebeğiyle yaşatmaya çalışılıyor. İnşallah o bebek de hayata tutunur. 5 yaşındaki çocukların üzerine bomba yağdıranlar bedelini ödeyecektir. Bu büyük millet de aziz sorumluluğunu gelecek nesillere bırakmaz, hesabını soracaktır" dedi.

Bakan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütünün daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Soylu, "Bu saldırıları yıllar önce de burada yaşadık. Yani Karkamış'ta da yaşadık, Hatay'da da yaşadık, Reyhanlı'da da yaşadık ve Kilis'te de yaşadık." diye konuştu.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Dün akşam itibarıyla Kilis Öncüpınar'a, aynı şekilde bugün öğleden sonra yine Kilis Öncüpınar'a da ÇNRA dediğimiz havan atışları gerçekleşti. Bu meselenin bir tek karşılığı var, atamayacak yere kadar ve atamayacak hale kadar terörü temizlemektir. Allah kimseyi kötü komşu sahibi yapmasın. Bir terör devletini yanımıza komşu yapmak isteyenler, esas itibarıyla Türkiye'nin gelecek yıllarını ambargo altına almak isteyenlerdir. 5 yaşındaki çocukların, masum sivil halkların üzerine bomba yağdıranlar, havan atanlar, elbette ki bedelini ödeyeceklerdir. Ödüyorlar da ödemeye de devam edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu büyük millet de bu aziz sorumluluğunu, bu aziz yükümlülüğünü gelecek nesillere bırakmaz ve bunun hesabını çok net bir şekilde görecektir."

Saldırılarla ilgili bilgi veren Soylu, "Bugün 11.15 sularında, o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti." dedi.

Yaralılara şifa dileyen Soylu, "Biz bu alandaki tüm değerlendirmelerimizi arkadaşlarımızla yaptık. Hangi tedbirleri daha alabileceğimizi, hangi tedbirlerle birlikte adım atabileceğimizi arkadaşlarımızla birlikte görüştük. Ona göre de atacağımız adımları burada belirledik. Bu vesileyle tekrar hem geçmiş olsun hem de başsağlığı diliyorum. Hamile olan kardeşimizin ve doğamamış bebeğinin inşallah müdahalelerle kurtulabilmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Elden gelen her şeyin yapıldığını ifade etmek istiyorum. Tekrar geçmiş olsun." diye konuştu.

Tüm ilgililerle sahada olduklarını belirten Soylu, "Bu mesele sona erene kadar ve terör çevremizden tamamen temizlenene kadar mücadele edeceğiz, arkadaşlarımıza bir tek talimatımız var, teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.