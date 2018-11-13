Süleyman Soylu, Alman müsteşarı kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri İmar ve Yurt Bakanlığı Müsteşarı Hans Georg Engelke ile bir araya geldi.

Soylu, "Türkiye-Almanya Terörle Mücadele İş birliği Mekanizması"nın üçüncü toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Engelke ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Soylu'nun makamında gerçekleşen kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kabulde, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Dış İlişkiler Daire Başkanı Savaş Ünlü de hazır bulundu.