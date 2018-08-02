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Süleyman Soylu: ABD'de bir malımız var FETÖ, onu alacağız

İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Amerika'da bir malımız var, Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız" açıklamasını yaptı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:13
Süleyman Soylu: ABD'de bir malımız var FETÖ, onu alacağız

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, ABD'nin kendisi ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül için aldığı yaptırım kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Soylu, paylaşımında "Amerika'da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız." ifadelerine yer verdi.

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ADALET BAKANI: BU TOPRAKLARDA ÖLMEK DIŞINDA BİR DÜŞÜM OLMADI

Dün gece Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de kararla ilgili "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." demişti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kararla ilgili tepki gösterdi. Oktay şu açıklamaları yaptı:

"Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir.

Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:13
  1. Gaziantep
  2. AMERİKA
  3. ABD
  4. SÜLEYMAN SOYLU
  5. YAPTIRIM

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