Süleyman Soylu 3 parti liderine haddini bildirdi!

Son yapılan operasyonlarla ilgili rakam veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu içeride de birtakım oyunlar olduğunu söyledi ve "6-8 Ekim olayları için söylüyorum, devlet unutmaz, devlet unutursa devlet olmaz." dedi.Soylu ayrıca HDP'yi arayan parti genel başkanlarına haddini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim Kobani eylemleriyle ilgili soruşturma başlatılmasına ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi.

3 parti liderine haddini bildirdi

Siyasi partilerin genel başkanlarına(Ahmet Davutoğlu-Ali Babacan-Kemal Kılıçdaroğlu) seslenen Soylu "3 siyasi partinin genel başkanının benim bilebildiğim kadarıyla HDP Genel Merkezi'ni arayıp bu talimatları veren hukuk çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra geçmiş olsun dileği iletmeleri ne demektir?Hakketen birileri zıvanadan çıkmış durumdadır. HDP'ye telefon açıp 37 kişiyi öldürdünüz, daha fazla öldürseydiniz mi dediler yoksa telefonda öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular?" dedi.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasına, terörle mücadele operasyonlarında son durumu anlatarak başladı.

Dün Tunceli'de biri kırmızı, biri turuncu kategoriden olmak üzere 2, Diyarbakır'da ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Soylu, "Bunlardan (Diyarbakır'daki operasyon) bir tanesi kırmızı kategoridedir. Bizim o bölgede sözde özel kuvvetler sorumlusu olarak bildiğimiz bir teröristtir. Daha önce bu özel kuvvetler sorumlusu 'Porsipi' koduyla bilinen İshak Özçaktu idi. O etkisiz hale getirildikten sonra sorumluluğu bu aldı, bu da şimdi etkisiz hale getirilmiş oldu.

Yine şu anda Ağrı'da devam eden ve hakikaten kahramanlarımızın büyük bir mücadele ortaya koyduğu bir operasyonumuz daha var. Bu operasyonumuz da bir bölgenin etrafı çevrili bir vaziyette devam etmektedir. Orada da etkisiz hale getirdiğimizi değerlendirdiğimiz teröristler söz konusu. İnşallah oradan da güzel haberler vereceğiz." diye konuştu.

PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik bu sabah bir operasyon başlatıldığını belirten Soylu, "105 hedefimiz söz konusuydu. Bu 105 hedefin de şu ana kadar 89'u gözaltına alındı." bilgisini verdi.

"Son bir ayda etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı 15'tir"

Soylu, "Son bir ayda etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı kırmızı listeden 4, mavi listeden bir, turuncu listeden 5, gri listeden 5 olmak üzere 15'tir. Yıl toplamımız 87'dir ve bunun 15'i son bir ayda etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

15 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında 8 bin 523 ilkbahar-yaz operasyonu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soylu, bu operasyonlarda 346 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 442 mağara/sığınak imha edildiğini söyledi.

İlkbahar-yaz operasyonlarına değinen Soylu, bu operasyonlar sonucu örgütün emir-komuta zincirinin çöktüğünü, teslim ve örgütten kaçışlar ile örgüt içi çatışmaların arttığını ve örgütün amaçlarının sorgulanır hale geldiğini dile getirdi.

Soylu, "1 Ekim itibarıyla adım attığımız sonbahar-kış operasyonlarında hedefimizi, 5 bin 983 olarak hedeflediğimiz ilkbahar-yaz operasyonlarının üzerinde 7 bin 424 olarak belirledik. Gerçekleşmesini de inşallah hedeften yüksek seviyede bekliyoruz." dedi.

"Teslim ol, çağrısını duyan bu çağrıya uysun"

Terörü bitirmekte kararlılık vurgusu yapan Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her teröristin kulağına gitmesini istiyoruz. İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önceki son çıkıştır. Açık söylüyorum, 'teslim ol' çağrısını duyan, bu çağrıya uysun, devletine, hukuka teslim olsun. Kaçabilen varsa kaçsın ve son zamanlarda turuncu ve gri listede aranan teröristler kaçıyor ve adalete teslim oluyorlar. Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden teslim, 172'si de ikna yöntemiyle teslim olmuşlardır. Son 3,5 yılda ikna yöntemiyle teslim olan 700'ün üzerinde örgüt mensubu vardır."

Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 42 kişinin de örgüte katıldığını kaydetti.

6-8 Ekim olayları

Sadece dışarıdan değil içeriden de yapılan birtakım oyunlar olduğunu ve bunların bozulması gerektiğini ifade eden Soylu, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Egemenliğimize, devletimizin bütünlüğüne kastettiler. Yaktılar, yıktılar, öldürdüler, masumları katlettiler. Talimatları kim verdi? Masum İdlib'de yaşayan çocuklar mı verdi? Talimatları kim verdi? PKK'nın uşağı olanlar, terör örgütünün uşağı olanlar verdi. Bu talimatları sözde eş başkan verdi. Sokağa çıkın, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı direnin, hadlerini bildirin diye talimat verdi. 6 yıl geçmiş de, neden yargı bugün bakıyormuş da, neden böyle yapıyormuş da... 6 yıl önce bunun talimatını verenleri, mağdur edebiyatıyla birlikte bugün aklamaya çalışanlara tek bir cümlemiz var, bu dünyanın öteki dünyası da var. Esas adalet, hakkaniyet orada."

"Sadece siyaset yapacağım diye, acaba iddiaya karşı 3-5 tane cümlem olur mu diye söz üretenlere, vicdanından kopmuş olanlara sesleniyorum" diyen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"PKK'nın talimatıyla Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda bu kararı alıp ondan sonra sokaklara insanları davet edip yakmayı, yıkmayı, terör örgütünün talimatıyla yerine getirenleri telefonla aramak ne demektir? Bunu kabul edeceğimizi mi zannediyorsunuz? Siyasi partilerin genel başkanlarına sesleniyorum, 3 siyasi partinin genel başkanının benim bilebildiğim kadarıyla HDP Genel Merkezi'ni arayıp bu talimatları veren hukuk çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra geçmiş olsun dileği iletmeleri ne demektir?

Ya biz aklımızı peynir ekmekle yedik ya bize bu ülkenin değerlerini, ezan, bayrak, millet, bütünlük, tevhid anlayışını bize yanlış öğrettiler ya da hakketen birileri zıvanadan çıkmış durumdadır.

HDP'ye telefon açıp 37 kişiyi öldürdünüz, daha fazla öldürseydiniz mi dediler yoksa telefonda öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular? 29 adam öldürmeye tam teşebbüs için az yaptınız, biraz daha fazla mı yapsaydınız dediler? 15 yağma, 268 kamu görevlisini silahla yaralama, 44 silahla basit yaralama, 5 kamu görevlisini yaralama, 74 silahla kasten yaralama, 395 yağma, 308 iş yeri dokunulmazlığını ihlal, 25 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 494 kundaklama suretiyle kamu malına zarar verme, 1066 kamu malına zarar verme ve yağmalama, 368 kundaklama suretiyle mala zarar verme, 1849 mala zarar verme, 13 Türk bayrağını yakmak için aferin, iyi yaptınız mı dediler? Atatürk büstlerini yıktığınız için iyi yaptınız, aferin mi dediler? Ne dediler, niçin geçmiş olsun dediler?"

Mağdur edebiyatının, 21. yüzyılda terör örgütlerinin yeni silahı olduğunu ifade eden Soylu, bu oyuna kimsenin gelmemesi gerektiğini söyledi.

Soylu, "6-8 Ekim olayları için söylüyorum, devlet unutmaz, devlet unutursa devlet olmaz." dedi.