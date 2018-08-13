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Süleyman Seba'ya vefa... Kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 4. yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:23
Süleyman Seba'ya vefa... Kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu üyeleri Erdal Karacan ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanı sıra siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.

'ŞAMPİYONLUKLARDAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLERİ BİZE ÖĞRETTİ'

Törende bir konuşma yapan başkan Fikret Orman, Seba'nın kendilerine şampiyonluklardan daha önemli değerleri öğrettiğini belirterek, "Bizim için hem onu yad etmek hem de Beşiktaş'a yaptıklarını hatırlamak için önemli bir gün. Allah gani gani rahmet eylesin. Bize çok şeyler öğretti, Beşiktaş'a çok şeyler kazandırdı. Şampiyonluklardan daha önemli şeyler var, bize onu onu öğretti. En önemlisi bütün Türk spor camiasına Beşiktaşlılığın ne demek olduğunu, centilmenliği, bir spor adamının ne demek olduğunu gösterdi. Biz de ondan evlatları olarak çok şey öğrendik. Herkesin ona bir sevgisi, gönül bağı vardı. Allah bize de ona layık olmayı, bütün Beşiktaşlıları mutlu etmeyi nasip etsin. Beşiktaş'ı üzmesinler dedi. İnşallah Beşiktaş'ı kimse üzmesin, üzmeye de gücü yetmesin." şeklinde konuştu.

Anma töreni okunan dualarla sona erdi.

ALİ SAMİ YEN DE UNUTULMADI

Siyah-beyazlılar Seba'nın anma töreninin ardından Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti.

Başkan Fikret Orman, Ali Sami Yen'in mezarına çiçek koyarak ziyaretini tamamladı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:23
  1. Süleyman Seba

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