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Gündem Süleyman Özışık'tan Hadi Özışık sitemi: 'Beni benim söylediklerim bağlar'
Gündem

Süleyman Özışık'tan Hadi Özışık sitemi: 'Beni benim söylediklerim bağlar'

Gazeteci Süleyman Özışık, ağabeyi İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'ın Ayasofya Camisi Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı hedef göstermesine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 21:49:00 - 2021-02-14 22:00:34
Süleyman Özışık'tan Hadi Özışık sitemi: 'Beni benim söylediklerim bağlar'

 Yeniakit.com.tr 

İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, Ayasofya Camisi Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı yaptığı, "1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün." paylaşımı nedeni ile hakaret ve beddualar ederek hedef göstermiş, duyarlı Müslümanlar ise Özışık'a çok sert tepki göstermişti.

'Hiç suçum günahım yokken...'

Hadi Özışık'ın kardeşi Gazeteci Süleyman Özışık, yaşananlardan sonra bir açıklamada bulunurak sitem etti. "Babamın vefatından sonraki en üzüntülü günümü yaşadım." diyen Süleyman Özışık, "Bir aya yakın süredir sağlık sorunlarım nedeniyle evdeyim. Tv, youtube falan hiçbir yerde yokum. Bugün bana hiç suçum günahım yokken yüzlerce küfür ve hakaret edildi." ifadelerini kullandı.

'Kimseyle siyam ikizi değilim'

Ağabeyi Hadi Özışık'ın söylediklerinin kendisini bağlamayacağını vurgulayan Süleyman Özışık, "Ağabeyimin yayınladığı ve daha sonra silip özür dilediği bir video sebebi ile hakaret ve küfürlere maruz kaldım. Arkadaşlar, ben kimseyle siyam ikizi değilim. Beni benim söylediklerim bağlar. Abime tepkinizi gösterdiniz tamam da benim suçum ne? İslamı savunurken suçu olmayan bana küfür, hakaret nasıl bir inanç?" diye konuştu.

'Canınız sağolsun'

Süleyman Özışık sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiç bir şey söylemeye mecalim yok. Söyleyeceğim tek şey, küfür ve hakaret edenlere gönül koymuyorum hakkımı helal ediyorum. Canınız sağolsun. Kendi mahallemden suçsuz yere küfür yiyorsam sanırım burada olmamın da bir anlamı kalmıyor. Diyeceklerim bu kadar."

 

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Yorumlar

bekal

arkadaşlar hadi Özışık ın görüşüne katkatılmak mümkün değil fakat garajında bi şahsiligi vardır fakat küfür de nedir bu müslüman Lara yakışmaz boynukalın hocanmın yanındayız
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