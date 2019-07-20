“Süleyman Demirel Üniversitesi FETÖ’ye verildi, biz engelledik”

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISBÜ) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı"nda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)Başkanvekili ve AK PartiIsparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

O dönemde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yönetiminin FETÖ’ye teslim edildiğini ancak kendilerinin buna engel olduğunu söyleyen TBMM Başkanvekili Bilgiç, “O dönemin rektörü Hasan İbicioğlu şu an nerede, kaç yılla yargılanıyor?” diye konuştu. Mevcut SDÜ Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı'nın tutumunu da öven Bilgiç, üniversitenin FETÖ'den temizlenmesinde Çarıkçı'nın büyük bir vazife eda ettiğini belirterek "İyi ki varsın Çarıkçı" dedi.