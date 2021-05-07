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Ekonomi Süleyman Demirel Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Süleyman Demirel Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi, çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve üniversitenin Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine belirtilen kadrolara 34 öğretim üyelesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:11:00 -
Süleyman Demirel Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.

Başvurular 23.05.2021 tarihinde sona erecek.

Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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