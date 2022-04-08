Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi dizisinde ne zaman oynadı? Süleyman Çakır kimdir ne zaman öldü?

Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakteri olan Süleyman Çakır bundan tam 18 yıl önce dizide öldürülmüştü. Diziyi sevenler bugünü unutmadı ve ölüm yıl dönümünde Süleyman Çakır adına paylaşımarda bulundular.

Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kimdir?

Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiştir. Dizide bir mafya babasını canlandırmaktadır. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir. Oktay Kaynarca benzer bir rolü şuan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırıyor.

Süleyman Çakır nasıl öldü?

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit ve Testere Necmi tarafından pusuya düşürülerek bir villaya getirilmiştir. Burada Cerrahpaşahı Haklit tarafından öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Yakın dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede yok etmiş onun intikamını almıştır. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Ölümünün ardından cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiştir.

Süleyman Çakır (Oktay Kaynarca) kimdir?

Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 tarihinde Hekimhan, Malatya'da doğdu. Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakterini canlandırarak popüler oldu. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görülmüştür.

