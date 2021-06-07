Süleyman Çağlar kimdir? Süleyman Çağlar ne iş yapıyor? BBP Güney belediye başkan adayı Süleyman Çağlar
6 Haziran 2021 Pazar günü Afyonkarahisar / Sinanpaşa / Güney Belde Belediye Başkanlığı, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimleri yapıldı. Yapılan seçim sonucuna göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Erol Karabacak kazandı yüzde 63 oy oranı ile belediye seçimini kazanırken, Türkiye gündemine BBP Güney belediye başkan adayı Süleyman Çağlar oturdu. Peki Süleyman Çağlar kimdir? Süleyman Çağlar ne iş yapıyor?
2012 yılında çıkarılan yasa kapsamında köy olan Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, hukuk mücadelesini kazanarak tekrar belde olmaya hak kazandı. Güney’in belde statüsüne kavuşmasının ardından 6 Haziran’da yeniden belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Güney Belediyesi'ni Cumhur ittifakı adayı 1021 oyla Erol Karabacak kazandı.
Güney seçim sonuçları
BBP adayı Sülman Çağlar 504 oy
CHP adayı Faruk Özkan 29 oy
İP adayı İsmail Enes Kamburoğlu 23 oy
SP adayı Hamza Gümüşkanat 4 oy
Gelecek Partisi adayı Osman Aydepe 17 oy
Yeniden Refah adayı Ayşe Karakaya 7 oy
Büyük Birlik Partisi adayı Süleyman Çağlar, muhalefet partilerinin toplanından daha fazla oy almasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekti. Sosyal meydada Süleyman Çağlar gündem oldu. Peki Süleyman Çağlar kimdir? Süleyman Çağlar ne iş yapıyor?
Süleyman Çağlar kimdir?
Uzun yıllardır Büyük Birlik Partisinde görev yapan ve son 7 yıldır BBP Afyon Merkez İlçe Başkanlığını yürüten Süleyman Çağlar’ın Güney Belediye Başkanlığına aday olmuştu. BBP Güney belede başkan adayı Süleyman Çağlar 504 oy alarak AK Parti’den sonra en fazla oyu alan isim oldu.