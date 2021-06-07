  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Gündem Süleyman Çağlar kimdir? Süleyman Çağlar ne iş yapıyor? BBP Güney belediye başkan adayı Süleyman Çağlar
Gündem

Süleyman Çağlar kimdir? Süleyman Çağlar ne iş yapıyor? BBP Güney belediye başkan adayı Süleyman Çağlar

6 Haziran 2021 Pazar günü Afyonkarahisar / Sinanpaşa / Güney Belde Belediye Başkanlığı, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimleri yapıldı. Yapılan seçim sonucuna göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Erol Karabacak kazandı yüzde 63 oy oranı ile belediye seçimini kazanırken, Türkiye gündemine BBP Güney belediye başkan adayı Süleyman Çağlar oturdu. Peki Süleyman Çağlar kimdir? Süleyman Çağlar ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 10:25:00 - 2021-06-07 10:28:24
Süleyman Çağlar kimdir? Süleyman Çağlar ne iş yapıyor? BBP Güney belediye başkan adayı Süleyman Çağlar

2012 yılında çıkarılan yasa kapsamında köy olan Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, hukuk mücadelesini kazanarak tekrar belde olmaya hak kazandı. Güney’in belde statüsüne kavuşmasının ardından 6 Haziran’da yeniden belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Güney Belediyesi'ni Cumhur ittifakı adayı 1021 oyla Erol Karabacak kazandı.

Güney seçim sonuçları

BBP adayı Sülman Çağlar 504 oy

CHP adayı Faruk Özkan 29 oy

İP adayı İsmail Enes Kamburoğlu 23 oy

SP adayı Hamza Gümüşkanat 4 oy

Gelecek Partisi adayı Osman Aydepe 17 oy

Yeniden Refah adayı Ayşe Karakaya 7 oy

Büyük Birlik Partisi adayı Süleyman Çağlar, muhalefet partilerinin toplanından daha fazla oy almasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekti. Sosyal meydada Süleyman Çağlar gündem oldu. Peki Süleyman Çağlar kimdir? Süleyman Çağlar ne iş yapıyor?

Süleyman Çağlar kimdir?

Uzun yıllardır Büyük Birlik Partisinde görev yapan ve son 7 yıldır BBP Afyon Merkez İlçe Başkanlığını yürüten Süleyman Çağlar’ın Güney Belediye Başkanlığına aday olmuştu. BBP Güney belede başkan adayı Süleyman Çağlar 504 oy alarak AK Parti’den sonra en fazla oyu alan isim oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay