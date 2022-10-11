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Gündem Süleyman Bodur hayatını kaybetti!
Gündem

Süleyman Bodur hayatını kaybetti!

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 17:44:00 - 2022-10-11 17:51:07
Süleyman Bodur hayatını kaybetti!

88 yaşındaki, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, hayatını kaybetti.

Kale Grubu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. İbrahim Bodur’un kardeşi, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın amcası, Dr. Bodur'un cenazesi 12 Ekim 2022 Çarşamba günü (yarın) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde (İstanbul) kılınacak öğle namazından sonra, 13 Ekim 2022 Perşembe günü, Çan Kaleseramik Fabrikaları Camii’nde düzenlenecek tören sonrasında Nevruz Köyü Mezarlığı Aile Kabristanı’na defnedilecek.

Yeğeninden taziye mesajı

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, yaptığı amcasının vefatına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Kale Grubu’na büyük emekleri olmuş, çalışkanlığı, eğitime önem veren ve araştırmacı kimliğiyle öne çıkan, sporcu, vefalı, hem iyi hem kötü günde dostlarının yanında olan, insanlara saygı ve nezaketle yaklaşıp hayatlarına değen amcam, kıymetli Dr. Süleyman Bodur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

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