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Siyaset Şule Çet'in katilinin avukatı, ırkçı Zafer Partisi'nden aday! Şaşırdık mı?
Siyaset

Şule Çet'in katilinin avukatı, ırkçı Zafer Partisi'nden aday! Şaşırdık mı?

Yeniakit Publisher
2023-04-10 17:42:00 -
Şule Çet'in katilinin avukatı, ırkçı Zafer Partisi'nden aday! Şaşırdık mı?

Öldürülen üniversite öğrencisi Şule Çet'in katilleri Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın avukatlığını yapan Paşa Büyükkayaer, ırkçı Ümit Özdağ yönetimindeki Zafer Partisi'nin Çorum 1. sıra adayı oldu.

Göçmen düşmanlığı politikasıyla birlikte aslında insana düşman olduğu ortaya çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in katillerinin avukatını partisinin milletvekili adayı yaptı.

Şule Çet'e cinsel saldırı gerçekleştirip, Ankara'daki bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Çağatay Aksu ile 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen Berk Akand'ın avukatlığını yapan Paşa Büyükkayaer, Zafer Partisi Çorum 1. sıra milletvekili adayı oldu.

Büyükkayaer, adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"2023 Genel Seçimleri Türk Milliyetçileri ve Atatürkçüler için tarihi bir varoluş referandumu niteliğindedir. Türk Milleti; HDP ve Hüda-Par destekli ittifaklara mahkum değildir. Çünkü artık Zafer Partisi ve Genel Başkanı Ümit Özdağ var! Ne mutlu Türk’üm diyene"


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