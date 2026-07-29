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Yaşam Sular yükselince adayı terk ettiler! Edirne’de “inek göçü” görüntülendi
Yaşam

Sular yükselince adayı terk ettiler! Edirne’de “inek göçü” görüntülendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Edirne’nin İpsala ilçesinde Gala Gölü çevresindeki su seviyesinin yükselmesi üzerine adada otlayan büyükbaş hayvanlar güvenli bölgeye taşındı. Su kanalından geçirilen sürülerin geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne’nin İpsala ilçesinde yükselen sular nedeniyle ilginç bir göç yaşandı.  Bölgede "yerli kırma" olarak bilinen şarole melezi büyükbaş hayvanlar, yağışların ardından Gala Gölü çevresindeki su seviyesinin yükselmesi üzerine bulundukları adadan çıkarıldı.

 

Yaz ve kış aylarında açık alanda otlayan sürüler, yetiştiriciler tarafından su kanalından geçirilerek Pamuklu yönüne götürüldü. Vatandaşların ilgiyle izlediği "inek göçü", bölgede renkli görüntülere sahne oldu.

 

Üreticiler, son yağışların ardından Gala Gölü çevresinde su seviyesinin önemli ölçüde yükseldiğini, bu nedenle hayvanların daha güvenli otlaklara taşındığını ifade etti. Sürülerin kanal geçişi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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