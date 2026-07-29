ABD ve Suudi Arabistan operasyon düzenledi! Çok sayıda hedef vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ve Suudi Arabistan ordusunun düzenlediği hava saldırılarının ardından Irak’ın bazı bölgelerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. Patlamaların Basra ile Bağdat’ın güneyindeki Vasit ili çevresinde duyulduğu aktarıldı.
Edinilen bilgilere göre, hava saldırılarının ardından Irak’ın güneyindeki bazı noktalarda patlama sesleri yükseldi.
Patlamaların özellikle Basra ve başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Vasit ili çevresinde yaşandığı belirtildi.
HAVA SALDIRILARI SONRASI GERİLİM ARTTI
ABD ve Suudi Arabistan ordusunun düzenlediği saldırıların ardından bölgede askeri hareketliliğin arttığı ifade edildi.
Irak’ın güneyindeki patlamaların saldırılarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Irak makamlarından patlamaların nedeni, hedef alınan bölgeler ve olası can kaybına ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı.
Bölgedeki gelişmelerin güvenlik birimleri tarafından takip edildiği bildirildi.
BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR
Basra ve Vasit çevresinde yaşanan patlamalar, Orta Doğu’da son günlerde artan askeri gerilimin Irak sahasına da yansıyabileceği yorumlarına neden oldu.
Gelişmelere ilişkin resmi açıklamaların ardından tablonun netleşmesi bekleniyor.