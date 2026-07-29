  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sözcü de ifadeye çağrılacak mı? İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili! Milliler, İsrail'i bozguna uğrattı Amaç, Türkiye üzerinden oy kazanmak: İsrail tiyatrosu Atina sahnesinde! Devletimiz sınır tanımıyor! Mısır'da kaza geçiren vatandaşlar için hava ambulansı havalandı! Akar'dan şehit aileleri ve gazilere yasa müjdesi: Allah'a çok şükür tamamlandı! Çözüm inşallah yine bize nasip olacak Emniyetten vatandaşlara kritik uyarı: Hesaplarınızı başka birine kullandırmayın Hayko Cepkin de sattı! Ahbap soruşturmasında şok ifade: "Maddi konularda güvenmem!" Almanya: İsrail’e yaptırıma karşıyız! Ne diyetmiş arkadaş öde öde bitmedi! O da yarın Özel’in ekibine katılacak! Besim Dutlulu da CHP’den istifa etti İsrail ‘yok edelim’ dedi Trump reddetti! Sebebi insani değil petrol endişesi!
Dünya ABD ve Suudi Arabistan operasyon düzenledi! Çok sayıda hedef vuruldu
Dünya

ABD ve Suudi Arabistan operasyon düzenledi! Çok sayıda hedef vuruldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD ve Suudi Arabistan operasyon düzenledi! Çok sayıda hedef vuruldu

ABD ve Suudi Arabistan ordusunun düzenlediği hava saldırılarının ardından Irak’ın bazı bölgelerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. Patlamaların Basra ile Bağdat’ın güneyindeki Vasit ili çevresinde duyulduğu aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre, hava saldırılarının ardından Irak’ın güneyindeki bazı noktalarda patlama sesleri yükseldi.

Patlamaların özellikle Basra ve başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Vasit ili çevresinde yaşandığı belirtildi.

HAVA SALDIRILARI SONRASI GERİLİM ARTTI

ABD ve Suudi Arabistan ordusunun düzenlediği saldırıların ardından bölgede askeri hareketliliğin arttığı ifade edildi.

Irak’ın güneyindeki patlamaların saldırılarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Irak makamlarından patlamaların nedeni, hedef alınan bölgeler ve olası can kaybına ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı.

Bölgedeki gelişmelerin güvenlik birimleri tarafından takip edildiği bildirildi.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR

Basra ve Vasit çevresinde yaşanan patlamalar, Orta Doğu’da son günlerde artan askeri gerilimin Irak sahasına da yansıyabileceği yorumlarına neden oldu.

Gelişmelere ilişkin resmi açıklamaların ardından tablonun netleşmesi bekleniyor.

İran'dan Ukrayna'ya sert sözler! Karşılıksız kalmayacak
İran'dan Ukrayna'ya sert sözler! Karşılıksız kalmayacak

Dünya

İran'dan Ukrayna'ya sert sözler! Karşılıksız kalmayacak

İran İngiltere'yi uyardı: Hedefimiz olursunuz
İran İngiltere'yi uyardı: Hedefimiz olursunuz

Gündem

İran İngiltere'yi uyardı: Hedefimiz olursunuz

ABD’de İran savaşı bıkkınlığı! Ankete yüzde 76’lık oran damga vurdu
ABD’de İran savaşı bıkkınlığı! Ankete yüzde 76’lık oran damga vurdu

Dünya

ABD’de İran savaşı bıkkınlığı! Ankete yüzde 76’lık oran damga vurdu

Kayseri'de gururlandıran başarı! 10 sporcu birden siyah kuşağa terfi etti!
Kayseri'de gururlandıran başarı! 10 sporcu birden siyah kuşağa terfi etti!

Spor

Kayseri'de gururlandıran başarı! 10 sporcu birden siyah kuşağa terfi etti!

Şeytanlar kafa kafaya verip tehditler savurdu! İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Şeytanlar kafa kafaya verip tehditler savurdu! İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Gündem

Şeytanlar kafa kafaya verip tehditler savurdu! İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23