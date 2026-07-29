ABD saldırıyı doğruladı! Çok sayıda füze engellendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Merkez Komutanlığı, İran’ın Orta Doğu’da konuşlu Amerikan güçlerini hedef alan çok sayıda balistik füze fırlattığını öne sürdü. CENTCOM, İran’dan fırlatılan tüm füzelerin başarıyla önlendiğini duyurdu.
ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, ABD Merkez Komutanlığından yeni bir açıklama yapıldı.
CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Orta Doğu’daki ABD kuvvetlerine yönelik “sürpriz” bir saldırı girişiminde bulunduğunu ileri sürdü.
“ÇOK SAYIDA BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI”
Açıklamada, İran’dan çok sayıda balistik füze fırlatıldığı belirtildi.
ABD ordusu, füzelerin Orta Doğu’da konuşlu Amerikan güçlerini hedef aldığını savundu.
TÜM FÜZELERİN ÖNLENDİĞİ AÇIKLANDI
CENTCOM, İran tarafından fırlatılan füzelerin tamamının başarıyla önlendiğini bildirdi.
Açıklamada, saldırı girişimi sonrası ABD güçlerinin bölgede teyakkuz halinde kalmayı sürdürdüğü vurgulandı.
İRAN’DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK
ABD’nin iddialarına ilişkin İran tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Tahran yönetiminin saldırı iddiasına nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.
BÖLGEDE GERİLİM YÜKSEK
ABD ordusunun açıklaması, Washington ile Tahran arasındaki askeri tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde geldi.
Orta Doğu’daki Amerikan üslerine yönelik tehdit iddiaları, bölgede yeni bir güvenlik krizinin gündeme gelebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.
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