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Mardin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mardin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Mardin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 DKS 662 plakalı kamyon, Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde 34 YP 1330 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Mardin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Mardin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

#4
Foto - Mardin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralıdan 1'i de kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.

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