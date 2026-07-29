Ailesi adının yaşatılmasını istiyor: Dünyanın ilk siyahi askeri pilotu Türk çıktı!

"İZMİR'DE HEYKELİ DİKİLMELİDİR" Çelikten'in hayatı üzerine çalışmalar yapan Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halim Gençoğlu da sömürgecilik tarihi üzerine araştırmalar yaptığını, Çelikten'in hayatının araştırmalar sırasında, döneminin uygulamalarından farklı bir örnek olarak karşısına çıktığını anlattı. Ahmet Ali Çelikten'in dünya askeri tarihi açısından önemli bir isim olduğunu ifade eden Gençoğlu, onun pilot olmasının, Türk milletinin ırkçılıktan ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini belirtti. Gençoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Güney Afrika'da öğrenciler, son Osmanlı ordusunda yetişen bir siyahi pilotun varlığını idrak edemiyor. 1940'larda Afrikalı siyahi bir pilot mu vardı, Güney Afrika üniversitelerinde bunu anlayamıyor öğrenci. Öncelikle kendi şehri İzmir'de ve Türkiye'de, Afrika'daki büyükelçiliklerde ve değişik türlü diplomatik programlarda anlatılmalı, İzmir'de kesinlikle heykeli dikilmelidir."