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Ailesi adının yaşatılmasını istiyor: Dünyanın ilk siyahi askeri pilotu Türk çıktı!

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AA Giriş Tarihi:

Ailesi adının yaşatılmasını istiyor: Dünyanın ilk siyahi askeri pilotu Türk çıktı!

Dünyanın ilk siyahi askeri pilotu olan Afrika Kökenli Türk müfreze deniz tayyarecisi Ahmet Ali Çelikten'in ailesi, İstiklal Madalyası sahibi Çelikten'in adının doğduğu şehir İzmir'de yaşatılmasını istiyor.

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Foto - Ailesi adının yaşatılmasını istiyor: Dünyanın ilk siyahi askeri pilotu Türk çıktı!

Nijerya asıllı bir ailenin çocuğu olarak 1883'te İzmir'de dünyaya gelen Çelikten, savaş gemisi kaptanı olma hedefiyle 1904'te Haddehane Mektebine (deniz teknik okulu) girdi. Çelikten, 1908 yılında mülazım-ı evvel (üsteğmen) rütbesiyle mezun oldu, Osmanlı donanmasına katıldı. Havacılığa olan kabiliyeti dolayısıyla 1914'te Yeşilköy'de kurulan Deniz Tayyare Mektebi'nde eğitime başlayan Çelikten, 1916 yılında pilotluk diplomasını alarak askeri pilot oldu.

#2
Foto - Ailesi adının yaşatılmasını istiyor: Dünyanın ilk siyahi askeri pilotu Türk çıktı!

MİLLİ MÜCADELE'YE GÖNÜLLÜ DESTEK Ahmet Ali Çelikten, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Milli Mücadele'nin önemini fark edip, Kurtuluş Savaşı döneminde Amasya'dan kalktığı uçağıyla Ankara'daki Anadolu Hareketi'ne katıldı. Konya Askeri Hava Üssü'nde gönüllü görev alan pilot Çelikten, vatan savunmasına katkı sağladı. Cumhuriyet'in ilanının ardından 1924 yılında İzmir Hava Okuluna uçuş öğretmeni olarak atanan Çelikten, 1928'de ise Hava Müsteşarlığı görevine getirildi.

#3
Foto - Ailesi adının yaşatılmasını istiyor: Dünyanın ilk siyahi askeri pilotu Türk çıktı!

AİLESİ ÇELİKTEN'İ ANLATTI Ahmet Ali Çelikten'in İzmir'de oturan 91 yaşındaki oğlu emekli hava astsubay ​​​​​​​Yılmaz Çelikten, AA muhabirine, babasının evde son derece disiplinli ve otoriter bir asker olduğunu söyledi. Babasının görev yaptığı yerlerde çok sevildiğini, mütevazı bir hayat sürdüğünü ve şöhretle anılmaktan hoşlanmadığını belirten Çelikten, babasının Türk milletine ve vatanına derin bir aidiyet duyduğunu vurguladı.

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Foto - Ailesi adının yaşatılmasını istiyor: Dünyanın ilk siyahi askeri pilotu Türk çıktı!

Çelikten, onun havacılığa tutkusunu ve Almanya'daki uçuş başarılarını her zaman gururla hatırladığını, babasının Kurtuluş Savaşı yıllarında ve İzmir'in savunmasında kritik görevler üstlendiğini anlattı. Anne babasının evlenmesinin, babasının kahramanlığına dayandığını aktaran Çelikten, şöyle konuştu: "O dönem subayların evlenmesi rütbe şartına bağlıydı. Preveze göçmeni olan annem Hatice Hanım'la evlenmek istiyor ancak babamın rütbesi yeterli olmadığı için bu gerçekleşmiyor. Ahmet Ali Bey o dönem İzmir semalarında tacizde bulunan bir Yunan tayyaresini düşürünce halkın sevgisine mazhar oluyor. Halk tarafından omuzlarda taşınıyor. Halkın da desteğiyle bu engel kaldırılıyor ve annemle evleniyor. Babamın adının şehirde yaşatılmasını arzu ediyoruz."

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Foto - Ailesi adının yaşatılmasını istiyor: Dünyanın ilk siyahi askeri pilotu Türk çıktı!

"İZMİR'DE HEYKELİ DİKİLMELİDİR" Çelikten'in hayatı üzerine çalışmalar yapan Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halim Gençoğlu da sömürgecilik tarihi üzerine araştırmalar yaptığını, Çelikten'in hayatının araştırmalar sırasında, döneminin uygulamalarından farklı bir örnek olarak karşısına çıktığını anlattı. Ahmet Ali Çelikten'in dünya askeri tarihi açısından önemli bir isim olduğunu ifade eden Gençoğlu, onun pilot olmasının, Türk milletinin ırkçılıktan ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini belirtti. Gençoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Güney Afrika'da öğrenciler, son Osmanlı ordusunda yetişen bir siyahi pilotun varlığını idrak edemiyor. 1940'larda Afrikalı siyahi bir pilot mu vardı, Güney Afrika üniversitelerinde bunu anlayamıyor öğrenci. Öncelikle kendi şehri İzmir'de ve Türkiye'de, Afrika'daki büyükelçiliklerde ve değişik türlü diplomatik programlarda anlatılmalı, İzmir'de kesinlikle heykeli dikilmelidir."

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