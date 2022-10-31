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Yaşam Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 31 Ekim Pazartesi
Yaşam

Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 31 Ekim Pazartesi

Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? 31 Ekim Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Bugün sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-10-31 09:47:00 -
Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 31 Ekim Pazartesi

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların kaç saat olmayacağını, suların saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı.

Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 31 Ekim Pazartesi

İlçe        :              FATİH

Etkilenen Mahalleler     :              SEYYİD ÖMER MAH,MEVLANAKAPI MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-10-31 08:49:30.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              ÇEKMEKÖY

Etkilenen Mahalleler     :              SOĞUKPINAR MAH,CUMHURİYET MAH,AYDINLAR MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-10-31 09:03:48.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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