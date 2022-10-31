Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 31 Ekim Pazartesi
Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? 31 Ekim Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Bugün sular saat kaçta gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların kaç saat olmayacağını, suların saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı.
Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 31 Ekim Pazartesi
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : SEYYİD ÖMER MAH,MEVLANAKAPI MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-31 08:49:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ÇEKMEKÖY
Etkilenen Mahalleler : SOĞUKPINAR MAH,CUMHURİYET MAH,AYDINLAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-31 09:03:48.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Yaşam
İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesinti saatleri 31 Ekim Pazartesi