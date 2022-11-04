Sular saat kaçta gelecek? 4 Kasım su kesinti saatleri:
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, Bağcılar Başakşehir sular ne zaman gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesintiler yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
Sular saat kaçta gelecek? 4 Kasım su kesinti saatleri:
İlçe : BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : 100YIL MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-04 16:32:06.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : İKİTELLİ OSB
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-04 13:35:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ESENLER
Etkilenen Mahalleler : YAVUZ SELİM MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-04 14:06:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ESENLER
Etkilenen Mahalleler : NİNE HATUN MAH,ÇİFTE HAVUZLAR MAH,YAVUZ SELİM MAH,NAMIK KEMAL MAH,FEVZİ ÇAKMAK MAH,DAVUTPAŞA MAH,MİMAR SİNAN MAH,MENDERES MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-04 15:14:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : GÜNGÖREN
Etkilenen Mahalleler : SANAYİ MAH,TOZKOPARAN MAH,GENÇOSMAN MAH,MEHMET NESİH ÖZMEN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-04 15:14:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : KUMKÖY (KİLYOS) MAH,USKUMRUKÖY MAH,ZEKERİYAKÖY MAH,DEMİRCİKÖY MAH,GÜMÜŞDERE MAH,KISIRKAYA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-04 12:52:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler : GÖKÇEALİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 2022-11-04 15:07:47.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : AYDINLI MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-04 15:14:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : KARACAKÖY MAH,İMRENLİ MAH,AKÇAKESE MAH,KABAKOZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-04 13:38:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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