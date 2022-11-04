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Yaşam Sular saat kaçta gelecek? 4 Kasım su kesinti saatleri:
Yaşam

Sular saat kaçta gelecek? 4 Kasım su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, Bağcılar Başakşehir sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-11-04 17:22:00 -
Sular saat kaçta gelecek? 4 Kasım su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesintiler yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

Sular saat kaçta gelecek? 4 Kasım su kesinti saatleri:

İlçe        :              BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler     :              100YIL MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-04 16:32:06.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler     :              İKİTELLİ OSB

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-04 13:35:03.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              ESENLER

Etkilenen Mahalleler     :              YAVUZ SELİM MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-04 14:06:34.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              ESENLER

Etkilenen Mahalleler     :              NİNE HATUN MAH,ÇİFTE HAVUZLAR MAH,YAVUZ SELİM MAH,NAMIK KEMAL MAH,FEVZİ ÇAKMAK MAH,DAVUTPAŞA MAH,MİMAR SİNAN MAH,MENDERES MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-04 15:14:02.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalleler     :              SANAYİ MAH,TOZKOPARAN MAH,GENÇOSMAN MAH,MEHMET NESİH ÖZMEN MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-04 15:14:02.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              SARIYER

Etkilenen Mahalleler     :              KUMKÖY (KİLYOS) MAH,USKUMRUKÖY MAH,ZEKERİYAKÖY MAH,DEMİRCİKÖY MAH,GÜMÜŞDERE MAH,KISIRKAYA MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-04 12:52:49.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              ÇATALCA

Etkilenen Mahalleler     :              GÖKÇEALİ MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-04 15:07:47.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              TUZLA

Etkilenen Mahalleler     :              AYDINLI MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-04 15:14:40.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              ŞİLE

Etkilenen Mahalleler     :              KARACAKÖY MAH,İMRENLİ MAH,AKÇAKESE MAH,KABAKOZ MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-04 13:38:35.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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