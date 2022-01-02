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Yaşam Sular ne zaman gelir? Bahçelievler su kesintisi güncel
Yaşam

Sular ne zaman gelir? Bahçelievler su kesintisi güncel

Fatih su kesintisi saatleri | İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı bölgelerde yaşayanlar ise "Sular ne zaman gelir 2 Ocak" sorusunun cevabını araştırıyor. Pendik sular kaçta gelecek 2 Ocak Pazar

Yeniakit Publisher
2022-01-02 11:38:00 -
Sular ne zaman gelir? Bahçelievler su kesintisi güncel

İSKİ planlı su kesintilerini vatandaşlara önceden bildiriyor. Ancak arıza kaynaklı ani gelişen kesintilerde önceden haber verilmiyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde kesintiler yaşanıyor. Bu sebeple "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

Sular ne zaman gelir? Bahçelievler su kesintisi güncel

2 Ocak Pazar günü Bahçelievler'in Şirinevler Mahallesi, Fatih'te Molla Gürani Mahallesi ve Pendik'te Güzelyalı ile Esenyalı Mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor.

İlçe        :              Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler      :              Şirinevler Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               02.01.2022 11:01

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Molla Gürani Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               02.01.2022 11:06

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               02.01.2022 10:52

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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