Sular ne zaman gelir? Bahçelievler su kesintisi güncel
Fatih su kesintisi saatleri | İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı bölgelerde yaşayanlar ise "Sular ne zaman gelir 2 Ocak" sorusunun cevabını araştırıyor. Pendik sular kaçta gelecek 2 Ocak Pazar
İSKİ planlı su kesintilerini vatandaşlara önceden bildiriyor. Ancak arıza kaynaklı ani gelişen kesintilerde önceden haber verilmiyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde kesintiler yaşanıyor. Bu sebeple "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.
Sular ne zaman gelir? Bahçelievler su kesintisi güncel
2 Ocak Pazar günü Bahçelievler'in Şirinevler Mahallesi, Fatih'te Molla Gürani Mahallesi ve Pendik'te Güzelyalı ile Esenyalı Mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.01.2022 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.01.2022 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.01.2022 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.