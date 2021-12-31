Sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa Güngören su kesintisi saatleri
İSKİ su kesinti saatleri 31 Aralık Cuma | İstanbul’da gün içerisinde zaman zaman arıza kaynaklı kesintiler yaşanabiliyor. 31 Aralık Cuma günü İstanbul’da bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Peki, Bayrampaşa’da sular ne zaman gelecek? Güngören saat kaçta sular gelecek 31 Aralık
İstanbul’da kimi zaman arıza kaynaklı kimi zaman bakım için su kesintileri yaşanabiliyor. Bugün yani 31 Aralık Cuma günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek.
Sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa Güngören su kesintisi saatleri
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.12.2021 11:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.12.2021 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Gençosman Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.12.2021 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.12.2021 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.