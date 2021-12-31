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Yaşam Sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa Güngören su kesintisi saatleri
Yaşam

Sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa Güngören su kesintisi saatleri

İSKİ su kesinti saatleri 31 Aralık Cuma | İstanbul’da gün içerisinde zaman zaman arıza kaynaklı kesintiler yaşanabiliyor. 31 Aralık Cuma günü İstanbul’da bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Peki, Bayrampaşa’da sular ne zaman gelecek? Güngören saat kaçta sular gelecek 31 Aralık

Yeniakit Publisher
2021-12-31 12:28:00 -
Sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa Güngören su kesintisi saatleri

İstanbul’da kimi zaman arıza kaynaklı kimi zaman bakım için su kesintileri yaşanabiliyor. Bugün yani 31 Aralık Cuma günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek.

Sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa Güngören su kesintisi saatleri

İlçe        :              Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler      :              Terazidere Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.12.2021 11:47

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Tokatköy Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.12.2021 10:37

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler      :              Gençosman Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.12.2021 11:09

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler      :              Sanayi Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.12.2021 11:33

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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