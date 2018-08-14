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Sular çekilince köy ortaya çıktı

Türkiye’nin en büyük HES projelerinden birisi olan ve 3 barajdan oluşan Akköy II projesinin barajlarından Gökçebel Barajında su yüksekliği düşünce baraj suları altında kalan köy gün yüzüne çıktı

14 Ağustos 2018 Salı 10:30
Sular çekilince köy ortaya çıktı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı en uzak köylerden olan Sapmaz köyünü adına türkü yazılan Gelevera Deresi üzerinde kurularak köyü sular altında bırakan Gökçebel Barajında su seviyesi azalınca eski köyün camisinin minaresi başta olmak üzere bazı evler su yüzüne çıktı.

Aladereçam, Yaşmaklı ve Gökçebel barajlarından oluşan ve yılda 872,5 milyon kilowattsaat enerji üreten Akköy II projesi kapsamında yapımı tamamlanarak 2013 yılında faaliyete giren Gökçebel Barajı ön yüzü beton kaplamalı 144 metre yüksekliğinde kaya dolgu bir baraj.

Yaklaşık 95 milyon metreküp su depolanan baraj gölünde su seviyesi yaz mevsiminin bu aylarında düşünce Sapmaz köyünün eski yerleşim yeri de günyüzüne çıkıyor. Normal zamanlarda sadece minaresinin en uç kısmı görünen eski köyden, barajdaki su seviyesi düştüğünde minarenin yarısı ve yüksekteki evlerin bir kısmı görülebiliyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:30
  1. Gümüşhane
  2. Sapmaz köyü
  3. Gökçebel Barajı
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  5. Sular çekildi
  6. köy ortaya çıktı
  7. sular altında kalan köy

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