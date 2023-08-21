Sular çekildi gemi trafiği sıkıştı! Dünya Panama Kanalı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor
Atlas Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'na bağlayan dünyanın en önemli kanalları arasındaki Panama Kanalı'nda kuraklık nedeniyle gemilerin geçiş sayısı sınırlandırıldı.
Panama Kanalı'nın çevresindeki su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü. Yüzlerce gemi kanaldan geçmeyi beklerken, birçoğu karaya oturdu.
Tarihin en büyük sıkışıklığı
Deniz trafiği kitlendiği kanalda kuraklık sebebiyle tarihin en büyük sıkışıklığı yaşanıyor.