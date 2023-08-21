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Dünya Sular çekildi gemi trafiği sıkıştı! Dünya Panama Kanalı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor
Dünya

Sular çekildi gemi trafiği sıkıştı! Dünya Panama Kanalı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-08-21 19:43:00 -
Sular çekildi gemi trafiği sıkıştı! Dünya Panama Kanalı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor

Atlas Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'na bağlayan dünyanın en önemli kanalları arasındaki Panama Kanalı'nda kuraklık nedeniyle gemilerin geçiş sayısı sınırlandırıldı.

Panama Kanalı'nın çevresindeki su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü. Yüzlerce gemi kanaldan geçmeyi beklerken, birçoğu karaya oturdu.

Tarihin en büyük sıkışıklığı

Deniz trafiği kitlendiği kanalda kuraklık sebebiyle tarihin en büyük sıkışıklığı yaşanıyor.

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