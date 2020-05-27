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Aktüel

Sulama kuyusuna düşen çocuk boğuldu

Samsun’da sulama kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 21:48:25 -
Sulama kuyusuna düşen çocuk boğuldu

Samsun’da sulama kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Dibekli Mahallesi Dereli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Fatima Hifa Sayar, evlerinin önünde oyun oynarken fazla derin olmayan sulama kuyusuna düştü. Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatima Hifa Sayar hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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