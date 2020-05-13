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Aktüel

Sulama kanalında serinleyen çocuklara polis engeli

Adana’da kağıtçı çocuklar, sıcakların artmasıyla birlikte canlarını hiçe sayarak boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında serinliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:34:19 -
Sulama kanalında serinleyen çocuklara polis engeli

Adana’da kağıtçı çocuklar, sıcakların artmasıyla birlikte canlarını hiçe sayarak boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında serinliyor. Çocuklar, polisin geldiğini gören kaçarak uzaklaştı.


Hafta sonu Afrika sıcaklarını bekleyen Adana’da termometreler 31 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan atık kağıt toplayıcısı çocuklar da serinlemek için Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalına girip, yürekleri ağızlara getirdi. Daha önce pek çok boğulma vakasının yaşandığı sulama kanallarında yüzen çocuklar, tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti


Bölgede devriye gezen polisler ise bu sırada çocukları görüp anons yaparak uyardı. Anonsa aldırış etmeyen çocuklar polislerin kendilerine yaklaştığını görünce kanaldan çıkıp atık toplama araçlarını alarak hızlıca uzaklaştı.

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