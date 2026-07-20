Sulama kanalında kaybolan çobanın cesedi 10 km uzakta bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 20 yaşındaki genç çobanın cansız bedeni, 10 kilometre uzaklıkta bulundu.
Başdeğirmen Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren çoban Mecnun Demir'den (20) haber alınmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, Diyarbakır ve Batman'dan itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu Demir'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin yaklaşık 10 kilometre ilerisinde bulundu. Talihsiz gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.