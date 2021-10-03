Sulama kanalında ceset bulundu
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulunduğu bildirildi.
Adnan Menderes Bulvarı'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
İncelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.