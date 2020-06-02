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Aktüel

Sulama kanalında balık tutmaya çalışırken boğuldu

Şanlıurfa’da balık avlamaya çalışırken sulama kanalına düşen kişi boğuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:38:02 -
Sulama kanalında balık tutmaya çalışırken boğuldu

Şanlıurfa’da balık avlamaya çalışırken sulama kanalına düşen kişi boğuldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesi’nde yaşandı. Sulama kanalında balık tutmaya çalışan İhsan Çalışır (45), dengesini kaybederek suya düştü. Çalışır’ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalgıç Polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından sudan çıkarılan Çalışır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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