Sulama kanalına düşen otomobildeki kadının cesedi 30 kilometre uzaklıkta bulundu

Osmaniye’deki baba evine izne gelen Sözleşmeli Er Ali Üstünel’in kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden Hanife Nur Canlıoğlu’nun (24) cesedi, 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kaza, geçtiğimiz gece Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Bozkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’deki birliğinden memleketine izne gelen Sözleşmeli Er Ali Üstünel’in (25) kullandığı 80 LF 135 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil ve AFAD ekibi sevk edildi. Kanaldaki suyun derin ve akıntılı olması nedeniyle otomobil sudan güçlükle çıkarıldı. Kanaldan çıkarılan otomobilde Ali Üstünel’e ve yanındaki kız arkadaşına ulaşılamadı.

Gece ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde suyun kesilmesiyle devam edildi. AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında otomobil sürücüsü Ali Üstünel’in cansız bedenine, düştükleri noktadan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Aynı otomobilde bulunan Hanife Nur Canlıoğlu’nun ise cansız bedeni, otomobilin düştüğü noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi kanal kapaklarında bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından her iki ceset de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Olayla ilgili jandarmanın yürüttüğü tahkikat sürüyor.