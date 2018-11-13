Sukulent radyasyon emiyor



Dahası "Ya bana niye su vermiyorsunuz, suçum ne, beni niye unutuyorsunuz?" diye de sitem etmez. Bir damla ile yetinir, gıkı çıkmaz. Obur, obez değildir ama adı "Etli bitki"dir.. Diğer adıyla "sukulent"..

Ayrıca radyasyon emer. Yani zararlı ışınlardan koruyucudur.



Kolayca yetiştirilebilen sukulentler sayesinde, değişik bir bahçeye bir pencere önüne, sehpa üzerine, kitaplık kenarına sahip olabilirsiniz. Su tutma becerisi sayesinde uzun süre susuz yaşayabilen sukulentlerin birçok çeşidi bulunuyor. Evde ve bahçede kolayca yetiştirebilirsiniz.

Eğer ev içinde yetiştirmek istiyorsanız, uygun bir cam ev seçmeniz gerekir. Radyasyonu toplama özelliği bulunan sukulent, evinize estetik bir boyut kazandıracaktır.

Yüksek sıcaklara dayanıklı olan sukulent, kuru iklimlerde yetişebilir. Kökleri toprağın çok derininde olmadığından toprakta biriken suyu emerek gülümser durur.. Uzun süre sulanmasalar da yeşil kalacaklardır. Fazla sulanmaları köklerinin çürümesine sebep olabilir, bu sebeple yapraklarının ıslatılması yeterlidir. Kışın 20-30 günde bir sulanmaları gerekir. Doğrudan güneşe ihtiyaç duymaz. Aydınlık ve yarı aydınlık ortamları sever. Direk güneşe maruz kaldığında saracaktır. Az aydınlık ortamda ise yemyeşil görünecektir.



Küçük bahçeler için mini boylarda, büyük bahçeler içinse boyuna ve enine büyüyenleri tercih edilmektedir. Bordo, mor, mavi, yeşil, sarı renkli çiçekleriyle bahçenize renk katacaktır.

Kış bahçeleri için dona dayanıklı olan türlerinin tercih edilmesi gerekir.

Saksı değişiminden dolayı düşen sağlam yaprakları atmayın. Bir başka kaba koyun. On beş güne kadar köklenmeye başlar. Sulama istemez. Kendi bünyesinde depoladığı su yaprağın kolayca köklenmesine ve hatta tomurcuklanmasına kolaylıkla yardımcı olur. Sonra daha fazla bekletmeden toprağa dikmek kalıyor...

Sukulentin bakımında en önemli nokta, birbirine benzer türleri bir arada yetiştirip, birbirinden ayrı olanları ayrıştırmaktır.