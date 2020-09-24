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Aktüel Şükrüye teyzeden salgın sürecinde anlamlı bağış
Aktüel

Şükrüye teyzeden salgın sürecinde anlamlı bağış

Edirne'de 75 yaşındaki Şükriye Avcı'nın yaptığı bağışla, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin palyatif servisi düzenlendi - İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım: - "Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu süreçte hayırsever vatandaşlarımızın desteğini yanımızda hissetmek bizi daha da güçlendiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:16:05 -
Şükrüye teyzeden salgın sürecinde anlamlı bağış

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaşayan Şükriye Avcı'nın yaptığı bağış sayesinde, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin palyatif servisi düzenlendi.

Hayırsever Avcı (75), hastanede yetkililerle görüşerek vefat eden eşi Bünyamin Avcı adına bağış yapmak istediğini belirtti.

Hastane yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaçlar, hayırsever tarafından kısa sürede temin edildi.

Yapılan bağışla hastanenin palyatif servisi düzenlendi.

Servisin girişine, "Bu servis, sayın Şükriye Avcı tarafından merhum eşi Bünyamin Avcı adına tefriş edilmiştir." yazılı tabela asıldı.

Şükriye Avcı, palyatif servisini gezerek, tüm hastalara şifa diledi.

- Teşekkür plaketi verildi

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da Avcı'ya teşekkür plaketi verdi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bağışın, hastaneye bugüne kadar yapılan en yüksek bağış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu süreçte hayırsever vatandaşlarımızın desteğini yanımızda hissetmek bizi daha da güçlendiriyor. Hastanemize göstermiş olduğu destek ve hassasiyetten dolayı hayırsever Şükriye hanımefendiye yürekten teşekkür ediyorum.

Bu vesile ile gerek çok değerli bağışçımız Şükriye Avcı hanımefendiye sağladıkları kolaylık gerekse pandemi süresince özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı başta hastane başhekimimiz Dr. Mustafa Talha Sütçü olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız."


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