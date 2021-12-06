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Gündem Suikast ve kaos tuzağında sıcak gelişme: İşte flaş ayrıntılar...
Gündem

Suikast ve kaos tuzağında sıcak gelişme: İşte flaş ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde sıcak bir gelişme yaşandı. Suriye’den getirilen bomba tuzağın hazırlanma sürecine ilişkin son detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 13:49:00 -
Suikast ve kaos tuzağında sıcak gelişme: İşte flaş ayrıntılar...

Sabah Gazetesi’nden Nezir Güneş’in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirt’teki programı için Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlendirilen ekipteki polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcının Suriye’den teröristler tarafından getirildiği belirlendi.

İşte görevli polisler ve Erdoğan’ın konvoyuyla ilgili teröristlerin yaptığı hain planın detayları…

Bomba imha ekipleri imha etti

Bomba imha ekipleri teröristler tarafından, Suriye sınırındaki Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmişti.

Mobese’ler takibe alındı

Düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taramasını olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılırken diğer yandan da MOBESE kamera görüntüleri incelemeye alındı.

Etkisini arttırmak için parça tesirli hazırlanmış!

Araca yerleştirilen 1,5 kilogram ağırlığındaki C-4 patlayıcının, çivi gibi materyalle şarapnel etkisini arttırmak için desteklendiği belirlendi.

Patlayıcılar YPG’yi işaret ediyor

Polis memurunun aracına yerleştirilen patlayıcının Nusaybin’de daha önce yapılan operasyonlarda Suriye'den PKK/YPG'li teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla benzerlik taşıdığı tespit edildi.

Patlayıcı Suriye’den getirilmiş

Polis memurunun Erdoğan'ın mitinginde görevli olduğunu teröristlerin bilip bilmediği araştırılırken ekipler polis memurun aracına yerleştirilen patlayıcının PKK/ YPG'li teröristler tarafından Suriye'den getirildiği ihtimali üzerinde duruyor.



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