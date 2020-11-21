Suikast ve bombalı saldırı için gelmiş! PKK’nın özel kuvvet mensubu tutuklandı

Terörist M.A'nın, 5 yıldır faaliyet yürüttüğü terör örgütünde sözde özel kuvvet mensubu olduğu ve Türkiye'ye suikast, bombalı saldırı gibi eylemler için gönderildiği belirlendi. Keskin nişancı tüfeği kullanma, el yapımı patlayıcı hazırlama, suikast ve sabotaj yapma, paramotor eğitimleri aldığı belirlenen terörist, çok sayıda örgüt mensubunu teşhis etti. PKK/KCK'nın eylem ve taktiklerinin deşifresini sağlayan ve özel güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.