Suikast ve bombalı saldırı için gelmiş! PKK’nın özel kuvvet mensubu tutuklandı
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçen PKK/KCK'lı terörist M.A. ile terör örgütüne iş birlikçi kazandırma faaliyetlerinde bulunan 3 zanlıyı, 5 Kasım'da Akçadağ ilçesindeki operasyonla gözaltına aldı.
Terörist M.A'nın, 5 yıldır faaliyet yürüttüğü terör örgütünde sözde özel kuvvet mensubu olduğu ve Türkiye'ye suikast, bombalı saldırı gibi eylemler için gönderildiği belirlendi. Keskin nişancı tüfeği kullanma, el yapımı patlayıcı hazırlama, suikast ve sabotaj yapma, paramotor eğitimleri aldığı belirlenen terörist, çok sayıda örgüt mensubunu teşhis etti. PKK/KCK'nın eylem ve taktiklerinin deşifresini sağlayan ve özel güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.