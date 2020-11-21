  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suikast ve bombalı saldırı için gelmiş! PKK’nın özel kuvvet mensubu tutuklandı
Gündem

Suikast ve bombalı saldırı için gelmiş! PKK’nın özel kuvvet mensubu tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçen PKK/KCK'lı terörist M.A. ile terör örgütüne iş birlikçi kazandırma faaliyetlerinde bulunan 3 zanlıyı, 5 Kasım'da Akçadağ ilçesindeki operasyonla gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:19:00 -
Suikast ve bombalı saldırı için gelmiş! PKK’nın özel kuvvet mensubu tutuklandı

Terörist M.A'nın, 5 yıldır faaliyet yürüttüğü terör örgütünde sözde özel kuvvet mensubu olduğu ve Türkiye'ye suikast, bombalı saldırı gibi eylemler için gönderildiği belirlendi. Keskin nişancı tüfeği kullanma, el yapımı patlayıcı hazırlama, suikast ve sabotaj yapma, paramotor eğitimleri aldığı belirlenen terörist, çok sayıda örgüt mensubunu teşhis etti. PKK/KCK'nın eylem ve taktiklerinin deşifresini sağlayan ve özel güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
İşte 'firavun' yüzü! Olağan şüpheli Bill Gates: Ben tanrının işini yapıyorum
Dünya

İşte 'firavun' yüzü! Olağan şüpheli Bill Gates: Ben tanrının işini yapıyorum

Küreselcilerin görünen yüzü ve koronavirüs salgınının olağan şüphelisi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in milyarlarca dolar yatırması şüphe..
Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik
Dünya

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu.

Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay