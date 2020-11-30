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Dünya Suikast sonrası gözler onlara çevrilmişti! İsrail savaş uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Suikast sonrası gözler onlara çevrilmişti! İsrail savaş uçakları peş peşe havalandı

İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal etti. Bölgede alçak uçuş yapan uçaklara, Beyrut yönetimi önlem almakta zorlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:34:00 -
Suikast sonrası gözler onlara çevrilmişti! İsrail savaş uçakları peş peşe havalandı

İranlı nükler bilimci Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikast sonrası gözlerin çevrildiği İsrail, Lübnan'da harekete geçti.

İsrail’e ait savaş uçaklarının bugün Lübnan’ın hava sahasını ihlal ederek, çeşitli bölgelerde yoğun bir şekilde uçtuğu bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre İsrail savaş uçakları, Nebatiye semalarından İklim et-Tuffah bölgesine kadar Beyrut banliyölerinin üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

NNA, İsrail savaş uçaklarının Hasbaya ve Arkub bölgesi hatta Hermon Dağı etekleri ve Golan Tepeleri üzerinde alçak irtifada yoğun uçuş yaptığını duyurdu.

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