Suikast silahı operasyonu! Suikast girişimi yapacaklardı: Operasyon ile İlgili yeni kararı...
Suikast girişimi için suikast silahı olarak bilinen UZİ marka makineli tabanca ile birlikte çok sayıda mühimmat ve kaçak malzeme ele geçirildi. Bu kişilerden 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Türkoğlu ve Göksun ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda, suikast silahı olarak bilinen UZİ marka makineli tabanca ile birlikte çok sayıda mühimmat ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, bu kişilerden 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Yapılan aramalarda; 1 adet UZİ marka makineli tabanca, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 17 adet av fişeği, 25 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet 7.62 mm çapında fişek, 2 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.