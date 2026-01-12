  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor? 'Kral olmak isteyen İsrail uşağı Rıza Pehlevi Bir Sahtekardır' Ev sahibi olmak hayal, kiracılık lüks oldu! 12 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti! 41 ile sarı kodlu uyarı! İran'da rejim değişikliği kapıda mı! Sürgündeki Pehlevi'den "özgürlük yakındır" çıkışı! Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında! ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında! İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!
Dünya O ülkeden ulaşımda dünya rekoru hamlesi: En uzun şehir içi tramvay hattı geliyor
Dünya

O ülkeden ulaşımda dünya rekoru hamlesi: En uzun şehir içi tramvay hattı geliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O ülkeden ulaşımda dünya rekoru hamlesi: En uzun şehir içi tramvay hattı geliyor

Rusya’nın başkenti Moskova, 33 kilometrelik kesintisiz tramvay hattıyla şehir içi ulaşımda dünya çapında ses getirecek bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Moskova Belediyesi, kent içi ulaşımı modernleştirme hedefi doğrultusunda tarihi bir adım attı. Toplu taşıma ağını genişletmeye yönelik plan kapsamında, dünyanın en uzun şehir içi tramvay hatlarından biri için resmi süreç başlatıldı. Proje tamamlandığında Moskova, şehir içi raylı sistem uzunluğunda küresel ölçekte yeni bir referans noktası oluşturacak.

Novogireevo – Chertanovskaya” güzergâhında hizmet verecek tramvay hattı, yaklaşık 33 kilometrelik kesintisiz uzunluğuyla dikkat çekiyor. Tek bir şehir içi rota olarak planlanan hat; Merkez Çapraz Hat (MTsK) üzerindeki Novogireevoistasyonundan başlayarak Chertanovskaya metro istasyonuna kadar uzanacak.

Yeni tramvay hattı; banliyö trenleri (MTSD), metro ve mevcut tramvay ağlarıyla tam entegre çalışacak. Böylece Moskova’nın güneydoğusu ile güney bölgeleri arasında doğrudan ve hızlı ulaşım sağlanırken, yoğun metro hatları üzerindeki yolcu yükünün de önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

 

Projede kullanılacak elektrikli tramvaylar, karbon salınımını düşürerek Moskova’nın çevre ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunacak. Aynı zamanda ana ulaşım arterleri arasında kalan bölgeler için konforlu ve kesintisiz bir alternatif oluşturulacak.

Şehir planlamacılarına göre bu dev proje, yalnızca Moskova’nın ulaşım sorunlarına çözüm sunmakla kalmayacak; aynı zamanda küresel ölçekte örnek gösterilen bir şehir içi ulaşım modeli olarak da öne çıkacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23