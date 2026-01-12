O ülkeden ulaşımda dünya rekoru hamlesi: En uzun şehir içi tramvay hattı geliyor

Moskova Belediyesi, kent içi ulaşımı modernleştirme hedefi doğrultusunda tarihi bir adım attı. Toplu taşıma ağını genişletmeye yönelik plan kapsamında, dünyanın en uzun şehir içi tramvay hatlarından biri için resmi süreç başlatıldı. Proje tamamlandığında Moskova, şehir içi raylı sistem uzunluğunda küresel ölçekte yeni bir referans noktası oluşturacak.

“Novogireevo – Chertanovskaya” güzergâhında hizmet verecek tramvay hattı, yaklaşık 33 kilometrelik kesintisiz uzunluğuyla dikkat çekiyor. Tek bir şehir içi rota olarak planlanan hat; Merkez Çapraz Hat (MTsK) üzerindeki Novogireevoistasyonundan başlayarak Chertanovskaya metro istasyonuna kadar uzanacak.

Yeni tramvay hattı; banliyö trenleri (MTSD), metro ve mevcut tramvay ağlarıyla tam entegre çalışacak. Böylece Moskova’nın güneydoğusu ile güney bölgeleri arasında doğrudan ve hızlı ulaşım sağlanırken, yoğun metro hatları üzerindeki yolcu yükünün de önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

Projede kullanılacak elektrikli tramvaylar, karbon salınımını düşürerek Moskova’nın çevre ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunacak. Aynı zamanda ana ulaşım arterleri arasında kalan bölgeler için konforlu ve kesintisiz bir alternatif oluşturulacak.

Şehir planlamacılarına göre bu dev proje, yalnızca Moskova’nın ulaşım sorunlarına çözüm sunmakla kalmayacak; aynı zamanda küresel ölçekte örnek gösterilen bir şehir içi ulaşım modeli olarak da öne çıkacak.