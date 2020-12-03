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Siyaset ‘Suikast’ sallamaları sonrası Ekrem İmamoğlu böyle gündeme geldi
Siyaset

‘Suikast’ sallamaları sonrası Ekrem İmamoğlu böyle gündeme geldi

Tecavüz skandalını örtbas etmek için CHP sol basına farklı malzemeler veriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ‘suikast’ iddialarını ortaya atan sol basın yeni bir haber yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:16:00 -
‘Suikast’ sallamaları sonrası Ekrem İmamoğlu böyle gündeme geldi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Başakşehir'de Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi'nin (ÖZGEM) açılışını gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun bugün katıldığı etkinliğe yıllardır kullandığı özel aracı yerine İBB’ye ait zırhlı makam aracı ile gelmesi soru işaretleri bıraktı.

Sözcü'nün haberine göre; İmamoğlu etkinliğe İBB'nin başkanlığa tahsis edilmiş zırhlı makam aracı ile geldiği aktarıldı.

İmamoğlu'na “suikast ihbarı nedeniyle güvenlik önlemi olarak mı makam aracını değiştirdiği” soruldu.

İmamoğlu, değişikliğin güvenlik önleminden kaynaklanmadığını söyleyerek “Yok değil. Diğer aracım bir haftadır bakımda. Bir hafta, 10 gün sonra geliyor. Ufak tefek sıkıntıları vardı. O benim şahsi arabam. Bu kurumun arabası’’ dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili, "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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