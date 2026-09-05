Suikast mı? Emekli albay 9. kattan düştü

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde, Aşırılıkla Mücadele Merkezi’nin eski başkan yardımcısı emekli Albay Shalaginov bir binanın önünde ölü bulundu. Dokuzuncu kattan düştüğü belirtilen Shalaginov’un ölümüne ilişkin soruşturmanın sonuçları henüz açıklanmadı.

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde eski üst düzey emniyet yetkilisi Albay Shalaginov'un ölümü, ülkede yeniden tartışma yarattı. Sverdlovsk Bölgesi İçişleri Bakanlığı'na bağlı Aşırılıkla Mücadele Merkezi'nin eski başkan yardımcısı olan Shalaginov, emekliye ayrılmasından kısa süre sonra bir konut binasının önünde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Newsweek'in yerel Rus basınında yer alan haberlere dayandırdığı bilgilere göre olay, Yekaterinburg'daki Shchorsa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sosyal medyada olay yerine ait görüntüler paylaşılırken, Rus yayın organı Visegrad, Shalaginov'un binanın dokuzuncu katından düştüğünü öne sürdü.

Uzun yıllar boyunca Rus kolluk kuvvetlerinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Shalaginov'un, ölümünden kısa süre önce emekliye ayrıldığı belirtildi. Ancak eski albayın nasıl öldüğüne ilişkin ayrıntılar konusunda Rus basınında birbirinden farklı iddialar ortaya çıktı.

Rusya merkezli URA.ru, Shalaginov'un İçişleri Bakanlığı yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevinden ayrıldığını ve ölümünün intihar olduğunu ileri sürdü. Ancak bu iddianın yer aldığı haberin daha sonra URA.ru'nun internet sitesinden kaldırıldığı, Ukrayna basını tarafından gündeme getirildi.

BAKANLIK İDDİALARI REDDETTİ

Sverdlovsk Bölgesi İçişleri Bakanlığı ise Shalaginov'un kurum yönetimiyle sorun yaşadığı iddiasını reddetti. Sverdlovsk Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Gorelykh, eski albayın görevden ayrılmadan önce terfi teklif edildiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Gorelykh ayrıca Shalaginov'un ölümü ile mesleki faaliyetleri arasında bağlantı bulunduğu yönündeki iddiaları da reddetti. Sözcü, eski meslektaşlarının ölümünü "telafisi imkansız bir kayıp" sözleriyle değerlendirdi.

TARTIŞMALI ÖLÜMLER YENİDEN GÜNDEMDE

Shalaginov'un ölümü, Rusya'da özellikle Ukrayna savaşının başlamasının ardından gündeme gelen ve bazı üst düzey yetkililer ile iş insanlarının yüksek katlardan düşerek hayatını kaybettiği vakaları yeniden tartışmaya açtı.

Shalaginov'un ölümünün kesin olarak nasıl gerçekleştiğini ortaya koyacak soruşturmanın sonuçları ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.