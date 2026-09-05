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90 yaşındaki adam oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı! Olayın sebebi ağızları açık bıraktı

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90 yaşındaki adam oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı! Olayın sebebi ağızları açık bıraktı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kişi "odun kesme" meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü, gelinini yaraladı.

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Foto - 90 yaşındaki adam oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı! Olayın sebebi ağızları açık bıraktı

Alınan bilgiye göre, S.U. (90), oğlu İsmail U. (65) ile iddiaya göre odun kesme meselesi yüzünden tartıştı. Kavgaya dönen olayda S.U. oğlu ve yanındaki gelini Sultan U'ya tüfekle ateş etti.

#2
Foto - 90 yaşındaki adam oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı! Olayın sebebi ağızları açık bıraktı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İsmail U'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sultan U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - 90 yaşındaki adam oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı! Olayın sebebi ağızları açık bıraktı

Şüpheli S.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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