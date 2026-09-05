90 yaşındaki adam oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı! Olayın sebebi ağızları açık bıraktı
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kişi "odun kesme" meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü, gelinini yaraladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kişi "odun kesme" meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü, gelinini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, S.U. (90), oğlu İsmail U. (65) ile iddiaya göre odun kesme meselesi yüzünden tartıştı. Kavgaya dönen olayda S.U. oğlu ve yanındaki gelini Sultan U'ya tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İsmail U'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sultan U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli S.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23