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İSLAM 5 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

5 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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5 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Karikatürünü istifadelerinize sunuyoruz... (5 Eylül 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٨٩) مَنْ جَٓاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَاۚ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُونَ
(٩٠) وَمَنْ جَٓاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(89) Kim (ilâhî huzura) iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir; o gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler.

(90) Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz?

 (Neml Suresi, 27/89-90)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Dünya hayatında yapılanların âhirette karşılıksız kalmayacağı, ceza veya mükâfata lâyık olarak tanımlanan şeyin, dünya hayatında ortaya konan iyi ya da kötü tutum ve davranışların tabii sonucundan başka bir şey olmadığı ifade edilmektedir.

Nitekim 89. âyet, kişilerin birey veya toplum olarak yaptıkları iyi eylemlerin bir sonucu olmak üzere kendilerine âhirette daha iyisinin verileceğini ve orada huzur ve güven içerisinde bulunacaklarını bildirirken, 90. âyet dünyada sadece kötü işler yapanların veya kötülükleri iyiliklerinden fazla olanların (İbn Kesîr, VI, 227) âhirette yüzüstü cehenneme sürükleneceklerini haber vermektedir (“hasene” ve “seyyie” kelimelerinin anlamı ve bu bağlamdaki izahı hakkında bilgi için bk. En‘âm 6/160).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 210-211 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  


"İnsanoğlunun her biri hatakârdır. Ancak hatakârların en hayırlısı tövbekâr olanlarıdır."

Kaynak: Tirmizî, Kıyâmet 50, (2501); İbnu Mâce, Zühd 30, (4251)


GÜNÜN SÖZÜ:



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Yorumlar

Hadi

Günün fotoğrafı zinayı ve tesettursuz lugu çirkin gösteren bir görsel olmalıydı. Bilinç altında teşvik unsuru etkisi yapan görsel var
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